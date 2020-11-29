رئيس الوزراء: “مفروض تكون مافي صفوف وقود”

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إنّ سياسة رفع الدعم أصعب قرار اتخذته الحكومة، وذكر أن الحكومة لا تتحدث عن رفعه بل ترشيده، وهنالك 8 سلع يتم دعمها حالياً.

وأضاف: “قررنا رفع الدعم عن سلعتين وباقي السلع تظل مدعومة”، مشيراً إلى أن الحكومة بعد رفع الدعم عن السلعتين وضعت بدائل مثل برنامج “سلعتي” وغيرها.

وأكد أن البنزين والجازولين متوفران بقدر كبير جداً و”مفروض تكون مافي صفوف”, بيد أنّ هناك مشاكل إدارية وفساداً وتهريباً نعمل على معالجتها.

وقال إنّه من غير المقبول أن يقف الناس لساعات في محطات الوقود، واعداً بمُعالجة أزمة الوقود والصفوف.