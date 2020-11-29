رئيس الوزراء: “أكتر حاجة مُنزعج منها.. شكراً حمدوك”

الخرطوم: السوداني
قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إن أكثر شئ يزعجه هو وصفه بـ”المخلص.. شكراً حمدوك”، وإنه يعمل على قيام دولة المؤسسات وبناء وطن جديد والعمل الجماعي وليس تمجيد الأشخاص.
الخرطوم: السوداني
قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إن أكثر شئ يزعجه هو وصفه بـ”المخلص.. شكراً حمدوك”، وإنه يعمل على قيام دولة المؤسسات وبناء وطن جديد والعمل الجماعي وليس تمجيد الأشخاص.
Prev Post
عاجل… إيقاف الدراسة بالفصول النهائية (ثامنة أساس – ثالثة ثانوي) لحين وضع تصور جديد لاستئناف الدراسة، بأمر اللجنة العليا للطوارئ الصحية
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.