Bank of Khartoum Visa Card

رئيس الوزراء: “أكتر حاجة مُنزعج منها.. شكراً حمدوك”

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إن أكثر شئ يزعجه هو وصفه بـ”المخلص.. شكراً حمدوك”، وإنه يعمل على قيام دولة المؤسسات وبناء وطن جديد والعمل الجماعي وليس تمجيد الأشخاص.

alsudani
تصفح أيضاً More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.