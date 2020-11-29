بالصور.. في بادرة إنسانية نادرة.. مواطن سوداني يستجيب لمناشدة بفيسبوك ويأوي (أسرة مشردة) بمنزله

الخرطوم: محمد الطاهر

في بادرة إنسانية كريمة تشبه نخوة و كرم ومروءة السودانيين، قام مواطن سوداني بالاستجابة لنداء انساني، وإيواء أب وطفلتيه الذين عثر عليهم يفترشون الأرض بشارع عام بالخرطوم.

وقال مبارك أحمد خليفة لـ (السوداني) أنه علم بمأساة هذه الأسرة عبر منشور بفيسبوك، وتحرك فوراً بسيارته إلى المكان الذي ينامون فيه قرب أحد المطاعم الشهيرة وسط الخرطوم، ووجدهم في حالة محزنة يفترشون الأرض في العراء وسط برد قارس، واصطحبهم معه إلى منزله بحي الأزهري جنوب الخرطوم.

مضيفا أن الاب يدعى (برعي) ورفض تماما ان يحكي عن مشكلته و ما حدث له، يردد فقط أن (امهم بتجي بكرة وعندها عملية في المستشفى)

وقال (خليفة) أن اعدادا كبيرة من السودانيين اتصلوا عليه من الخارج والداخل مبدين مساعدتهم للاسرة، بينما وصل بعضهم إلى منزله لزيارة هذه الأسرة.

وأظهرت صورا لـ (خليفة) وهو يحتفي بهم مع أسرته في بهجة وسرور بالمطاعم والمنتزهات فرحين بهم.