الطوارئ الصحية توجه بتعليق الدراسة وتخفيض العاملين بالمؤسسات

الخرطوم : السوداني

وجهت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في اجتماعها امس برئاسة عضو المجلس السيادي د. صديق تاور، بإيقاف الدراسة لطلاب الثامن أساس والثالث الثانوي وتشديد الإجراءات الاحترازية والصحية وتخفيض الموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة بنسبة 50 إلى 70% ومنح الفئة العمرية من 55 سنة وذوي الأمراض المزمنة اجازات مدفوعة الأجر والزام الموظفين والمتعاملين مع الجهات الحكومية والشركات والأسواق بارتداء الكمامة .

وقدم وزير الصحة د. أسامة عبدالرحيم تقريراً حول الإجراءات الصحية وقال إن الوزارة تنقصها الموارد المالية لزيادة مراكز العزل والعلاج، مؤكداً تقديم الفحص المجاني للمشتبه في اصابتهم بكورونا، بجانب تقديم العلاج المجاني للمصابين واجراء الفحص للمسافرين بمقابل مالي .

فيما اكدت سلطة الطيران المدني تشديد الإجراءات بالنسبة للمسافرين والقادمين والتي تبدأ بإبراز شهادة فحص سالبة، مؤكدة اجراء الفحص الحراري وحجز المشتبه بهم .