الأمم المتحدة تطالب الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للاجئين

الخرطوم : السوداني

بحث وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي ادريس مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيلب قراندي، مساهمة السودان في دعم قضايا اللاجئين بخاصة لاجيء حرب التغراي بإقليم إثيوبيا.

واكد الوزير أن السودان ظل يضطلع لفترة طويلة بتوفير كافة خدمات الإيواء والصحة بمعسكرات اللاجئين .

وطبقاً لـ(وكالة السودان للانباء) فقد طالب المفوض الأممي بضرورة تحسين الاوضاع المعيشية للاجئين وتهيئة البنية التحتية بالمعسكرات، مشيداً باستجابة الحكومة السودانية لاستضافة اللاجئين برغم المعاناة التي يمر بها السودان.