تحديد 13 ديسمبر المقبل لجلسة محاكمة علي عثمان

الخرطوم:آيات فضل

أرجات محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي رافع محمد جلساتها في قضية محاكمة نائب الرئيس الأسبق على عثمان وآخرين إلى 13 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل نسبة لتزامن الجلسة الماضية مع عطلة احتفالات السلام، وتم تحديد موعد الجلسة أمس بعد تحريك الملف من قبل النيابة .

ويخضع طه وآخرون للمحاكمة بتهم تتعلق بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وخيانة الأمانة، بعد فتح بلاغ في مواجهتهم تحت المواد (21) الاشتراك الجنائي و(177\2) من القانون الجنائي- خيانة الأمانة، و(29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية من قبل منظمة العون الإنساني.