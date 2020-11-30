استئناف تشييد الطرق بغرب كردفان

الخرطوم : السوداني

عقد الأمين العام لحكومة ولاية غرب كردفان، أحمد آدم الضو، اجتماعا مشتركا مع الشركات العاملة في مجال الطرق الممولة اتحاديا بالولاية، بحضور مجالس إداراتها بالاضافة إلى الاستشاريين والممثلين للهيئة القومية للطرق والجسور ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

وتناول الاجتماع تقييم عمل الشركات في طريق كل من النهود- الفولة والنهود -غبيش والفولة – المجلد ولقاوة -منيقو في اتجاه جنوب كردفان بجانب طريق الفولة -بابنوسة

و كشف الأمين العام للحكومة عن لنطلاق عمل جميع الشركات في الأول من ديسمبر المقبل على أن يشهد الاسبوع الاول من يناير للعام 2021 تقييم عمل تلك الشركات وتحديد المواقيت الزمنية للانتهاء من جداول الاعمال لكل شركة لتسهل على الحكومة عمليات المراقبة والمتابعة.