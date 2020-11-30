افتتاح برنامج (سلعتي) بالقضارف بكلفة 30 مليون جنيه

الخرطوم : السوداني

افتتح والي ولاية القضارف د. سليمان علي، المرحلة الاولى من برنامج سلعتي للمواد الاستهلاكية بكلفة مالية مقدارها 30 ألف جنيه لشهر نوفمبر.

وينطلق المشروع بشراكة بين وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والتجارة الاتحاديتين والولايات والشركة السودانية للسلع الاستهلاكية بكلفة .

ويستهدف البرنامج 5700 من اعضاء الجمعيات التعاونية التي تم تكوينها والبالغ عددها 26 جمعية .

وقال الوالي إن المشروع سيعمل على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين إلى جانب توفير عدد مقدر من السلع الأساسية بأسعار معقولة ومبسطة بكلفة تصل إلى 50%مقارنة بأسعار السوق .