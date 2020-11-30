ضبط شبكة تنشط في التعامل بالعملات المزيفة بالنيل الأبيض

الخرطوم : السوداني

تمكن فريق شرطي مشترك من المباحث الجنائية والشرطة الامنية، من ضبط شبكة تنشط في التعامل بالعملات الاجنبية المزيفة بولاية النيل الأبيض.

وطبقاً لـ(المكتب الصحفي للشرطة) فقد تم توقيف اثنين من المتهمين وبحوزتهم مبلغ 13800 جنيه من فئة 200 جنيه، وضبط متهم ثالث بحوزته مبلغ 54 ألف جنيه مخبأة داخل عربته بجانب حمله مبلغ يزيد عن ثمانية آلاف جنيه.

وتم تحريز المبالغ المضوبطة حيث جرى عرضها على بنك السودان الذي أكد انها عملة مزيفة، وقيدت بلاغات في مواجهة المتهمين الثلاثة وجار البحث عن البقية.