النيل الأبيض تطالب بمليوني جالون جازولين للموسم الشتوي

النيل الابيض : سوسن محمدعثمان

بدات ولاية النيل الابيض الاستعداد والتحضير للموسم الشتوي، واكد المدير العام لوزارة الانتاج والموارد السمحة احمد عبدالكريم اكتمال الترتيبات الفنية لانطلاقة الموسم وقالت إن جملة المساحات المستهدفة بزراعة محصول القمح تبلغ ١٠٠ ألف فدان وتشمل المساحة التي وفرها مشروع سكر النيل الأبيض لبعض المزارعين واضافت ان هنالك مقترحا بزراعة ٣٠ ألف فدان خضروات وزهرة الشمس والاعلاف واشارت الي ان المساحات التي تم تحضيرها حتى الان لم تتجاوز الـ ٣٠٪ والمزروعة حوالي ١٠٪ من جملة المساحات المستهدفة.

واكدت الحاجة إلى مليوني جالون جازولين لتنفيذ عمليات الموسم الشتوي، واضافت : الجازولين المستلم لا يكفي لوجود مساحات كبيرة جدا من الذرة في القطاع المروي التي تحتاج لعدة ريات تزامنا مع حصاد الذرة في المشاريع الآلية المطرية، وقالت ان الوزارة استلمت ٣٤٥ الف جالون للعمليات الزراعية وان البنك الزراعى قام بتوفير التمويل للشركات والأفراد والجمعيات المتمثل في التقاوي والاسمدة بأنواعها المختلفة، واشارت الى ان السعر التركيزي لجوال القمح الذي اعلنته الدولة غير مجزٍ نسبة لارتفاع تكلفة الإنتاج وربما يؤدي هذا السعر لتهرب المزارعين من زراعة القمح والبحث عن محاصيل اخرى أكثر ربحا.