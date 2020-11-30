مياه الخرطوم تبدأ (الصيانة السنوية) للمحطات النيلية وإعادة الضخ

الخرطوم : ابتهاج متوكل

اعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، عن بدء العمل في (الصيانة السنوية) للمحطات النيلية ومحطات اعادة الضخ بولاية الخرطوم، وذلك استعدادا لفصل الصيف المقبل، وقال مدير عام الهيئة مامون عوض حسن في تعميم صحفي، امس ان العمرة السنوية تستهدف ازالة الاطماء من الوحدات، وتطهير مصادر امداد المياه الخام بالمحطات، بجانب احلال المضخات القديمة باخرى جديدة واجراء الصيانة الميكانيكية والكهربائية لبقية المعدات( مضخات، محركات، مولدات)، مشيرا الى ان العمل سيستمر من الان وحتى ابريل القادم.