أسرة غندور تستنجد بالسفارة الأمريكية

الخرطوم: السوداني

استنجدت أسرة رئيس المؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور بالسفارة الأمريكية في الخرطوم، وقدمت لها خطاباً تفصيلياً حول عملية الاعتقال غير الشرعي التي طالته منذ 29 يونيو الماضي.

وشرحت كريمة غندور (د. وفاء)، تفاصيل وتداعيات الاعتقال للقائم بالأعمال الأمريكي، وكشفت في تصريحات صحفية عقب لقائها به أن الأسرة طلبت من القائم بالأعمال الأمريكي مساعدتهم في رفع الظلم الذي تعرّض له قامة بحجم بروفيسور غندور، وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تعلم جيداً الدور الكبير وما قام به والدها في ملف رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده السودان عبر حوار المسارات الخمسة، الذي كان يقوده غندور في العام 2016.