تسجيل (223) إصابة و(6) وفيات بـ(كورونا)

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل (223) حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد و(6) حالات وفاة وتعافي (33) حالة وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر ليومي الجمعة 27 نوفمبر 2020م.

وارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة الى (17627) متضمنة (1241) وفاة، فيما بلغ جملة المتعافين (10208) حالات.

وتشير وزارة الصحة الاتحادية، إلى أنها تعمل حسب البروتوكول المحدث لحالات التعافي والخروج من العزل، كما يعمل الفريق الاتحادي مع إدارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية.

كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية وتطبيق الإرشادات الوقائية (التباعد الاجتماعي – غسل الأيدي – آداب العطس والسعال، فضلاً عن التبليغ الفوري)، ومتابعة التقارير اليومية حول الوبائيات على موقع الوزارة “بالفيسبوك” وموقع مرصد السودان الصحي الخاص بجائحة (كورونا).