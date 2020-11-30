الإمام الصادق عبق المهدية ..

مولانا الفاتح بشير الوسيلة الماحي

ماذكر الإمام الصادق المهدي إلا وتمثل أمامك تاريخ المهدية حاضر نديا، وما أن طل بطلعتة البهية (رحمة الله) الا كانت صورة اشاوسها امام ناظريك تتبدا واقعا معاشا ..

نعم فقد، كان الصادق جسر تعبر من خلاله إلى ذلك التاريخ التليد المجيد، وكان ينقل إلى المهدية حداثه ايامة فتعود جديدة مثلما ما كانت مجددة.

اقول هذا واعلم أن البعض يحاول أن يباعد بين حزب الأمة والمهدية وان شئت فقل طائفة الأنصار، والطائفية في المصطلح السياسي هي الجماعة الدينية التي تدعم اوتتبني حزبا سياسي، لذا الف السودانين الطائفتين الكبيرتين في السودان، طائفة الأنصار وطائفة الختمية، ولجأ لدنيا السياسية، واسقطبهما للحراك الفكري، وقد نجحوا في اربعينات القرن الماضي وخمسيناتة في ان يكونا وجهتين متعادلتان في السياسية السودانية تحفظان توازن المجتمع وتحددان تواجهاتة ووجهاتة، فكانت المسافة تقرب بينهما ليحصد السودان خير عميم، وقد حدث ذلك عندما تقاربا والتقيا فنال السودان استقلاله واحتفظ بعلاقة مميزة مع الشقيقة مصر .

مضت الايام وينشأ حزب الأمة وهو يتكي على رصيد ضخم من جهاد المهدية التوعوي والفكري في تربية الجماعة ودعوة التجديد حتى لاتكاد تميز فرق بينهما، وورث رصيد جماهيريا ممتد على ربوع بلادنا.

فكان لبروز شخصية الإمام الصادق وسط جيل الخمسينات المثقف المتطلع للمعرفة اثره في أن يبقى حزب الأمة متماسك وطائفية الأنصار تذاد القا وبهاء، اذ كان رجل متعلم محصن بأنواع من المعارف وضروب العلوم النافعات. ولم يحبس نفسه في هذة المحطة بل انطلق بها تفاعلا وتواصل مع مجتمعات المعرفة والتثقيف مشاركا ومناقشا ومتداخلا، مؤلف عميق الفكر ومتميز في اختيار موضوعاته فالف بهذا قلوب تثقفت على مايكتب، وكان حريص على أن يتواصل مع كل القراء بمختلف امزجتهم فكان يكتب المقال والرأي في الصحف في شتى ضروب الحياة ولم يترك حتى الكتابه عن الضحك ومد يده ليصافح القراء في كبريات الصحف العربيه والدوريات المختلفة في الداخل والخارج فنعمت به طائفة أخرى من القراءة. كان الإمام الصادق ( رحمة الله) صاحب مدرسة الحوار والفكر، ولشدة إيمانه بمدرستة هذه فقد حرص على المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي يدعي لها في الجامعات والمنتديات والمؤسسات الفكرية في الداخل والخارج، لم تكن مشاركته فيها حضورا فحسب، بل كان محاور ومبتدر للنقاش ومقدما للأوراق، نهجه ترتيب الأفكار وتفريع النقاط وسلسلت الحديث في لغة سليمة في كل شئ، واستقطب بهذة قلوب آخري وكان ( رحمة الله) قبلة الباحثين في شتى التخصصات، وكان للامام الصادق في السياسة منهجا اتفق الناس جمعيهم حوله وهو الوسطية. والوسطية عنده تعني اعتماد لغة الحوار والبعد عن الاقتتال وان الإنسان السوداني أعز من أن نهلكه بسبب خلافات السياسة، لذا كان عفيف اللسان متجاوز يصفح عن كل من يتعرض له بأذى، كان مدرسته الديمقراطية مؤمن بها وكان يطبقها حتى داخل بيته. فكنت ترى خيارات أبنائه السياسية تتبدا أمامه فيتقبلها، وعلى عهده لم يحجر على عضويته فشهدنا عشرات الانقسامات التي خرجت من حزب الأمة واحتفظ بالاسم مع الإضافة التي تريد لم يعلن علية حربا أو مقاطعة أو استعدي عليها جهة .

إذن فقد كان الإمام مصادق لمايعتقدة من فكر. وكذا مع خصوم السياسة فقد كان الإمام الصادق (رحمة الله) عفيف السان ماترك باب يصلح الاوولجة، لم يكن مؤمن في يوم بالأنظمة الشمولية لكنه لم يكن حادا في حربها بل كان إذا أحسنت حفظ لها إحسانها فيما تقدمه للسودان ومايري فيه خير الناس ومعارضته ترتكز على مصلحةالوطن والموطن ومعيار تحركه فيها صون كرامة السودانيين ونيل حقوقهم .

كان مدرسة في ارساء أدب إعلاء مصالح العباد على حظ النفس، وهو في هذا كان له قاموسه الخاص في استحضار كلمات ينتقيها فيكون لها الرواج كأنها توقيعات يسم بها كل مناسبة، فتدخل في الاستخدام العام. وكان (رحمة الله عليه) له مقدرة هائلة في أحياء موات الكلمات التي اندثرت أو تجاوزها الوقت فتعود معالجة لما يود قوله وتتسم فكرته بالأصالة.

كان للامام منهج بديع في خطاباته يحرص عليه وهو حشدها بالامثال العامة والتي هي من مقتنيات الإرث التقليدي لأهل السودان، وهي باب يدخل منه على كثرين ويتواصل معهم حضرا وريف وريف متحضر.

إذن فإن الإمام كان حريص على أن يتحدث للجميع وان يصغي اليه الجميع وعبر أمثاله التي ينتقيها كأنه يريد أن يقول التفتوا إلى اصالتكم فإنها حبلى بكل الحلول لمشاكلكم فما ترك اباؤكم لكم شئ. فقد اهلته مدرسته هذه وتجاربة الكبيرة أن يكون حكيم هذه الأمة تجتمع معه وتهرع آلية كلما عز الحال فتجده حاضر الذهن يخرج من كنانة خبراته ما يجمع قلوبهم ويوحد صفهم.

اعود لما بدأت به بان الإمام كان جسر لتاريخ المهدية نعم فقد أفلح (رحمة الله علية) أن يجعل مصطلحاتها حاضرة في مناداة احبابه بما كان ينادي به الإمام المهدي (علية السلام) اصحابه فقد كان يناديهم بالحبيب وكان ديباجة كتاباته وخطابات ومخطباته الحمد لله الولي الكريم، وتكبيراته الله أكبر ولله الحمد، وعادات ازياء رجال المهدية زيا خالص لرجال حزبه وزيا وطنيا يساير ألحداثه والمعاصره في الأزياء، وظل الأنصار على التزامهم التام براتب الإمام المهدي، ونصرة دين الله.

رحم الله الامام الصادق فقيد الأمة السودانييه بكل تنوعها الثقافي والسياسي والرياضي والمجتمعي والعلمي، رحم الله الإمام الصادق المؤرخ العالم المجدد وان يسكنة فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.