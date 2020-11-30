بعثة الهلال تعود من يوغندا وتتأهب لمباراة الرد

وصلت ظهر أمس بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال قادمة من دولة العاصمة اليوغندية كمبالا التي خاض بها الأزرق مواجهة ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق فايبرز اليوغندي في المواجهة التي كسبها ممثل السودان بهدف دون رد. وقد منح المدرب الفريق راحة عن التدريبات، وفيما عدا، ذلك لن يجد الهلال وقتاً للراحة حيث سيعود الفريق مساء اليوم لمواصلة التدريبات التحضيرية على ملعبه في أم درمان استعداداً لمواجهة العودة في إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. حيث سيعمل الجهاز الفني للهلال خلال مران اليوم على تصحيح الاخطاء التكتيكية التي لازمت أداء الفريق في مواجهة (الأفاعي) بغرض الاستعداد بشكل جيد لمباراة الفريق اليوغندي الذي ستصل بعثته إلى الخرطوم يوم الخميس المقبل.

هذا ومن المقرر أن ينتظم الهلال بمعسكر مقفول الثلاثاء المقبل.