عبد المهيمن الأمين: أخذنا الضوء الأخضر من إدارة النادي لدعوة أندية عربية وإفريقية للتباري مع الهلال بأم درمان

أوضح الأستاذ عبد المهيمن الأمين مدير الكرة بنادي الهلال، أن دائرة الكرة والجهاز الفني بالفريق اتفقتا على وضع تصور للمرحلة المقبلة، أي عقب مباراة الإياب أمام فريق فايبرز الأوغندي، وأكد عبد المهيمن في حديثه أمس أن التصور تم رفعه لإدارة النادي والتي بدورها منحتنا الضوء الأخضر وأبدت الموافقة المبدئية من أجل تقديم الدعوة لأندية عربية وأفريقية للتباري مع الهلال ودياً، مؤكداً أن التصور يتضمن تقديم الدعوة لأندية من مصر وغانا بالإضافة إلى أندية من إثيوبيا، موضحاً أن الغرض من هذه المباريات الودية استكمال تحضيرات الهلال لقادم الجولات الإفريقية والمحلية في هذا الموسم، مشيراً إلى أن الفريق حالياً في مرحلة بناء ويحتاج لعدد كبير من المباريات التحضيرية مع أندية قوية، تعطي الفريق الفائدة الفنية القصوى، هذا فضلاً عن أن الفريق لم يكمل إعداده بالقاهرة، نظراً لضيق الوقت، مبيناً أن كثرة المباريات الودية مع أندية من العيار الثقيل من شأنها أن تمنح الفريق الشكل المطلوب فنياً وبدنياً بالإضافة إلى اندماج وانسجام العناصر الجديدة مع توليفة الفريق الأساسية لتشكل إضافة حقيقية وكبيرة للهلال في دوري أبطال إفريقيا.

هذا وكشف عبد المهيمن الأمين أن إدارة الهلال تنتظر قرار الاتحاد العام بشأن انطلاقة الدوري الممتاز والذي من المحتمل أن ينطلق في الشهر المقبل، وذلك من أجل اتخاذ قرارها بشأن المباريات الودية وتحديد موعدها لاحقاً.