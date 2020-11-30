أبوعشرين ينجح في أهم امتحان

قدم حارس مرمى الهلال ونجم منتخبنا الوطني على ابوعشرين مباراة رفيعة المستوى في مباراة الهلال الإفريقية الاخيرة وظهر بصورة ملفتة للأنظار خلال مباراة فايبرز اليوغندي امس الأول وكان احد أبرز نجوم المباراة ونال اشادة المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، حيث قدم ابوعشرين مباراة رفيعة المستوى على المستويين البدني والفني وكان اللاعب شعلة من النشاط في وافسدت تصدياته العديد من الطلعات الهجومية لصالح أصحاب الأرض لا سيما في شوط اللعب الثاني الذي قدم خلاله ابوعشرين أوراق اعتماده ليصعب من حظوظ جمال سالم في المشاركة مستقبلا مع نادي الهلال.