رئيس مجلس السيادة يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي

الخرطوم: السوداني

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وتناول البرهان وبومبيو خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها وتطويرها، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبحث رئيس مجلس السيادة ووزير الخارجية الأمريكي، الترتيبات المتصلة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الأسابيع المقبلة.

كما تناولا ما تشهده إثيوبيا من أحداث وضرورة التوصل الى تسوية سلمية للنزاع بما يحقق السلام الإقليمي ويعزز الأمن في المنطقة.

وعبر وزير الخارجية الأمريكي، عن تقدير بلاده لاستضافة السودان للاجئين الاثيوبيين رغم الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها.