بومبيو لآبي أحمد: يجب وقف تام للمعارك وإبقاء إثيوبيا على طريق الديمقراطية

واشنطن: السوداني

طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء اليوم؛ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد؛ عبر محادثة هاتفية؛ إلى “وقف تام للمعارك” والسماح “للطواقم الإنسانية بدخول” إقليم تيغراي “من دون معوقات”.

وكتب بومبيو على حسابه بتويتر: “من الضروري حل النزاع القائم وإبقاء إثيوبيا على طريق الديمقراطية”.

وأورد بيان للخارجية الأمريكية أن بومبيو “أخذ علماً بإعلان انتهاء العمليات العسكرية الكبيرة التي قامت بها الحكومة الإثيوبية في 28 نوفمبر، لكنه كرر الإعراب عن قلق الولايات المتحدة البالغ حيال العمليات القتالية المستمرة والأخطار التي ينطوي عليها النزاع”.

وأضاف البيان أن “وزير الخارجية دعا الى وقف تام للمعارك والى حوار بنّاء لحل الأزمة”، داعياً أيضاً الى “حماية المدنيين، وخصوصاً اللاجئين” و”ضمان احترام الحقوق الإنسانية لسكان تيغراي وكل المجموعات الإثنية”.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم، أنه يتمّ تعقّب قادة إقليم تيغراي المتمردين الفارين، وأنهم في مرمى نيران الجيش الفيدرالي الإثيوبي، وذلك بعد أقلّ من 48 ساعة على نصر عسكري أعلنته حكومته في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد.