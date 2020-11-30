بالفيديو.. للمرة الثانية خلال 24 ساعة .. تلفزيون السودان يقدم اعتذاراً بسبب خطأ آخر مع (جبريل إبراهيم)

الخرطوم: السوداني

قدم تلفزيون السودان اعتذارا آخر للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وذلك نتيجة خطأ ثان وقع فيه مع رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم، مساء أمس الأحد اثناء اعتذاره عن صدور لفظ نابي من أحد ضيوفه بروفيسور في الآداب.

وكان قد صاحب اعتذار التلفزيون عن صدور نعت خادش للحياء، عَرض صورة رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم، على الشاشة، بدلا عن أستاذ التاريخ أحمد حسن إبراهيم الذي صدر منه الخطأ.

مما اضطر التلفزيون للاعلان عن اعتذار آخر مساء اليوم الإثنين منوهاً ( هذا تنويه واعتذار واجب ومستحق للدكتور خليل إبراهيم عن هذا الخلط غير المقصود).