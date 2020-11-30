التعليم العالي: تخفيض كبير في أعداد المقبولين للجامعات وتجميد كليات الهندسة والأسنان لهذا العام

الخرطوم: السوداني

خلص اجتماع لجنة قبول التعليم العالي اليوم الاثنين والذي ترأسته وزيرة التعليم العالي بروفيسور انتصار صغيرون في حضور مديري الجامعات السودانية الحكومية وغير الحكومية بقاعة الوزارة، بغرض إجازة العدد المخطط للقبول لهذا العام 2020-2021 .

وأمن الحضور على تجميد عدد من الكليات التطبيقية والنظرية لهذا العام مثل كليات الهندسة والأسنان، مع تخفيض عدد الطلاب المقبولين في برامج الطب والصيدلة والمختبرات والأسنان وبعض الكليات النظرية ودمج عدد من التخصصات والشُعب الدراسية في كليات كالتربية والزراعة والآداب والسياحة والفندقة، يأتي ذلك تماشياً مع الظروف الراهنة والتحديات القاسية التي تمر بها مؤسسات التعليم العالي في نقص الأجهزة والمعدات والمعامل والأساتذة المؤهلين، مع انعدام وصعوبة توفير بيئة السكن الملائمة للطلاب وافتقار معظم الداخليات لمقومات ومطلوبات الإقامة والاستقرار .

وجاء نقصان وتخفيض العدد بنسبة 5.4% بمقدار 22395 طالب وطالبة عن العام السابق .

وقالت وزيرة التعليم العالي بروفيسور صغيرون، وفق (سونا) إن هناك صعوبات وتراكم دفعات بسبب الظروف الصحية بالبلاد وانتشار جائحة كورونا كوفيد 19، لذلك تركنا تقدير الموقف للجامعات لمزاولة النشاط الأكاديمي .