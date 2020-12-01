اتحاد الصناعات الصغيرة: لم نجد( اي مستندات او معلومات أو أموال ) في مقر الاتحاد السابق

الخرطوم : ابتهاج متوكل

استنكر اتحاد الصناعات الصغيرة والحرفية ، عدم وجود (اي مستندات او معلومات او اموال ) في مقر الاتحاد السابق، وشدد على ان اللجنة وجدت (الاتحاد خالي مافيهو اي حاجة)، الى ذلك اطلق الاتحاد حملة لحصر عضويته على مستوى البلاد، وطالب رئيس اللجنة التسييرية حافظ ادم دوسة، فى منبر سونا امس، باعطاء اصحاب الصناعات الصغيرة الاولوية للمشاركة فى المجلس التشريعي، وقال إن عضوية الاتحاد تمثل حوالي 5% من سكان السودان ، موضحا ان مهام اللجنة التسييرية، تبرز في حصر العضوية والممتلكات من الاتحاد السابق، الا ان اللجنة (لم تتحصل على اي مستند او معلومات او اموال ) وزاد (الاتحاد خالي مافيهو اي حاجة) ثم عقبات فى (ديونات ايجارات متراكمة) لمقر الاتحاد، مشددا على معأناة اصحاب الصناعات الصغيرة لديون بسبب الاغلاق الكامل لجائحة كورونا ، وتعثر سداد التمويل بقيمة حوالى 20 مليون جنيه.

وكال نائب رئيس حصر العضوية باللجنة عبد الرحمن نورين، انتقادات على النظام السابق بالهيمنة على اتحاد الغرف الصناعية والصناعات المتناهية الصغر، منوها الى تكوين ثلاث مكاتب ولائية بالخرطوم وبولايات دارفور، معلنا ان الاسبوع المقبل سيشهد بداية تكوين مكاتب ولايات النيل الابيض والازرق وسنار والقضارف.

واشار رئيس اللجنة الاعلامية باللجنة امين عبد الوهاب، الى ان عملية حصر العضوية ستكون بطريقة حديثة عبر بطاقات ممغنطة، تسهم في توفير فرص التدريب والتأهيل والتمويل، وقال إن هناك جهودا مبذولة لتسكين الحرفيين في مناطق صناعية خاصة بهم.