أخيراً ترجل الحبيب الإمام !

لا تحسبن المجد زقاً وقينةً فما

المجد إلا السيف والفتكة البكر

وتركك في الدنيا دوياً كأنما

تناول سمع الدهر أنمله العشر

ولد الإمام في بيت حاز العز والشرف كابراً عن كابر .

كيف لا وقد ضرب جده الأكبر المثل في التوحيد والسير إلى الله ولما يزل صبياً في أول عهده بخلوة القرآن …

وحينما دعا داعي الحق وأذن مؤذن النضال – تفجرت دعوة الجد الإمام فعمت الدنيا وملأت الآفاق ، وأجلت المستعمرين والأعداء ..

ورث الحبيب الصادق الإمام عن هذا البيت زعامةً دينيةً وسياسيةً واجتماعيةً ؛ فآلى على نفسه أن يمضي بذات الجد والعزيمة على دروب الأجداد والآباء …

اقتفى أثرهم وسار على نهجهم ونهل من علوم العصر ومعارفه حتى أصبح من السادة الأعلام .

في كل مجال له سهم ، وله من كل موقف رأي وحديث ..

كأني به قد أدرك قيمة ومعنى أن تتخذ من أعمال الدنيا مطيةً للدرجات العلى في الآخرة ، متخذاً شعاراً له من قول الله عز وجل :

(إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا * تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ * نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ * وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ * وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ *وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيم*)..

فآمن واستقام بالتوفيق والعزم والمجاهدة، وعاش الأمن والسرور، كنتيجة حتمية لشرط إن في صدر الآية الكريمة أعلاه – *نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا* .

وأحسب أن البشريات قد أتته في تواصل وسباق ليكتمل في الآية السياق – (وفي الآخرة .. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون .. نزلا من غفور رحيم) …

ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله ..؟!

ومن أحسن ممن عمل صالحاً …؟!

ومن أحسن ممن قال إنني من المسلمين …؟!

لقد عاش الرجل إماماً للأمة والوطن ، زعيماً لحزب الأمة وإماما للأنصار .

ما بخل بوقت أو جهد، وما تأخر عن مناسبة أو نداء ……..

نظرة واحدة في مكتبته تكفي وتصلح مدخلا للتعريف بالرجل وإسهاماته في مختلف ضروب الحياة .

كان حاضراً بمواقفه في كل المناسبات – السياسية منها والاجتماعية والدينية والثقافية، حتى غدا علماً من أعلام الإنسانية . يخطب ويحاضر ويشارك في المنتديات المختلفة في شتى بقاع الأرض – مقدماً النافع المفيد للإنسانية جمعاء بلا تمييز من لون أو عرق أو دين.

كان في نادي باريس وفي نادي مدريد وفي المنتدى العالمي للوسطية وفي مجمع الإفتاء الأوربي …..

وفي منتديات الديمقراطية وحقوق الشعوب …

في كل الأحداث المهمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي – تجد مساهماته القيمة المستندة إلى فكر عميق وعلم غزير وطرح واع مستنير …

هكذا عاش الإمام فغدا أمة بين الناس …….

لذلك لم يكن مستغرباً أن تفيض عليه النفوس حباً وشوقاً وسؤالاً وإشفاقاً ودعاء ورجاء …

لقد غمرته قلوب المحبين ونفوسهم بالسؤال والدعاء – فطابت بذلك نفسه وهو طريح الفراش في مرضه الأخير …

أما ألسنة القالين فلم تنل منه في يوم من اﻷيام . وحق لها أن ترتد خاسئةً حسيرةً في آخر أيام عمره ولحظاته المشحونة بالحب والبشريات …

كأني به تركهم لقوله تعالي :

( ۖ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُون)..

ومضى إلى حاله مما عاش عليه في حياته كلها :

( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) …

لقد امتثل الحبيب الإمام -طوال حياته – أمر ربنا سبحانه وتعالى في الآية الكريمة أعلاه ..

فظل عفواً متسامحاً،

آمراً بالمعروف

معرضاً عن الجاهلين …

ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين …

كفى بالجاهلين من الإمام إعراضاً …

وكفى بالإمام قول الله جل وعلا

( وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون )…

ينظرون إليه نعم لكنهم لا يبصرون، كيف لا وقد قال الشاعر:

إن نفساً لم يشرق الحب فيها

هي نفس لم تدر ما معناها

لقد بعث الحبيب الإمام معنى النفوس الإنسانية المستفاد من هذا البيت كما لم يبعثه القائل من قبل إن شئت المبالغة ………

فبعض النفوس لم يشرق الحب فيها لذلك تخلفت عن إدراك معناها. فانحطت إلى قاع الغل والشماتة والبغضاء في أشد لحظات الحياة حاجةً للإنسانية والترفع والإخاء…. وهو نفس معنى مقولة الأحباب :

( الما عندو محبة ما عندو الحبة، والعندو محبة ما خلى الحبة ) …

فمن يا ترى ما خلى الحبة؟!

ومن يا ترى ما عندو الحبة؟!

وشتان ما بين من يعرض عن الجاهلين وبين الذين يذهبون بأنفسهم إلى ( ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم)..

يكفي الإمام أنه كان في آخر أيامه يتضرع إلى ربه معترفاً بتودده إليه بالخير والنعم وتقربه إليه بالمعاصي ، ثقةً في رحمته وعافيته، واعترافاً بتقصيره وانكساراً، وهو يكثر من تدبر قول الله عز وجل :

(وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) …

هكذا عاش الحبيب الإمام الصادق المهدي حياةً عامرةً بالبذل والعطاء …

ابتدأت بالقرآن واستمرت وانتهت بالآية الكريمة أعلاه ، وختمت بقول ربنا عز وجل (إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰٓ) ….

نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحداً :

كان حسن الخلق وإن المرء ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم ..

وكان عفواً متسامحاً ، ومن عفا وأصلح فأجره على الله ..

اللهم يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير ..

أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد – أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم :

اللهم اغفر له وارحمه

وعافه واعف عنه

واكرم نزله ووسع مدخله

وابدله داراً خيراً من داره

وأهلاً خيراص من أهله

وأعذه من عذاب القبر وأدخله الجنة …

واجعل البركة في عقبه وذريته واربط على قلوبهم وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين …

إنا لله وإنا إليه راجعون.