متعهد الحفلات شلضم: اؤيد قرار إيقاف الحفلات بشروط

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

أكد متعهد الحفلات الشهير إبراهيم شلضم أنه يتفق تماما مع قرار والي الخرطوم بإيقاف الحفلات الجماهيرية الا انه اشار في الوقت نفسه الى أنهم ملتزمون بالاشتراطات الصحية لمواجهة الجائحة وانه كان من الافضل ان يلزم الوالي الجميع بتطبيق تلك الاشتراطات بدل الايقاف الذي تضررت منه فئة بعينها.

وأوضح فى تصريح لـ(كوكتيل):(ليس لدينا مشكلة مع قرار الوالي بإيقاف الحفلات الجماهيرية للحد من انتشار الكورونا مادام أنه يصب في مصلحة وصحة الشعب السوداني التي تهمنا جميعا ولكن لا يجب أن يقع الضرر على جانب واحد لأن الحالة الاقتصادية ألقت بظلالها على الحفلات الجماهيرية بصورة كبيرة،مضيفا (هناك خيارات اخرى كان للوالي يمكن أن يتخذها ويلزم بها الجميع مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات وتقليل عدد الحضور حرصا على سلامة الجميع وهو ما بدأنا نطبقه في حفلاتنا الجماهيرية).