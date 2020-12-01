قبل مغادرتهم البلاد إلى جوبا الكشف عن إصابة أربعة عازفين بالكورونا

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

أثبتت الفحوصات الطبية الخاصة بالكورونا التي أجراها عدد من العازفين في الخرطوم قبل مغادرتهم البلاد إلى جوبا إصابتهم بالكورونا الأمر الذي اضطرهم لحجر أنفسهم وتلقي العلاج اللازم بالخرطوم.

وتعود التفاصيل حسب مصادرنا المطلعة إلى أن العازفين الأربعة قدموا من نيالا بعد مشاركتهم في إحدى الحفلات استعدادا للسفر إلى دولة الجنوب برفقة الفنانة مكارم بشير وإنصاف فتحي للمشاركة في حفل أقيم بملعب كرة السلة في نمرة (٣) بجوبا ليتم إجراء الفحص الطبي للكورونا بخطاب رسمي من الاتحاد ليأتي التقرير لمجلس اتحاد الفنانين بأن النتيجة إيجابية تؤكد إصابة العازفين بالكورونا ليتم إبلاغهم واضطروا لحجر أنفسهم بالخرطوم.

المصابون هم عازف لجيتار الصادق الطيب وعازف البيز مصطفى لبن وعازف الساكسفون شهاب وعازف الأورغ إبراهيم تبيدي.