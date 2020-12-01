رحيل صاحب (خواطر فيل) في ذمة الله الموسيقار سليمان زين العابدين

الخرطوم: محاسن

غيب الموت أمس الأول إثر علة لم تمهله طويلا ابن منطقة شمبات الفنان الموسيقار الاستاذ سليمان زين العابدين أحد رواد آلة الماندولين في السودان وملحن أغنيات الأطفال.

رافق الفنان الراحل خضر بشير عازفاً لآلة العود كما رافق الأستاذ النور الجيلاني عازفاً لآلة الماندولين سنوات طويلة وقدم معه أشهر أغنياته (خواطر فيل).

بدأ سليمان زين العابدين عازفاً لآلة العود والكمان ومن ثم آلة الماندولين التي أخرج منها أعذب الالحان وكان معظم اهتمامه نحو أغاني الأطفال وقام بتأسيس مجموعة (زهرات شمبات) التي خرجت أجيالا وأجيال فقدم أغنيات (ياتلفزيون انت الروعة، السحابة، يامطيرة صبي لينا في عينينا..الخ) وأكثر من 500 أغنية للاطفال.

امتاز الراحل بدماثة الخلق وحسن التعامل وطيب المعشر مع كل من حوله.

فيما نعاه اتحاد المهن الموسيقية وعدد من زملائه الموسيقيين والفنانين الذين أكدوا على علو كعبه في مجال الموسيقى والتلحين لما قدمه من أعمال مميزة، مشيرين الى أن فقده كبير وسيترك فراغاً كبيراً.