الهلال يفتح ملف مباراة الإياب ويتربص بمعسكره المقفول

يرفع فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال من نسق التحضيرات حيث يوالي الفريق مساء اليوم تدريباته التحضيرية بملعبه في أمدرمان تأهبا لمواجهة الإياب الافريقية أمام فايبرز اليوغندي مساء الأحد المقبل في اياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وسيعمل الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش على تجهيز جميع اللاعبين خلال مران اليوم والتدريبات القادمة، في حين ينتظر أن تخضع العناصر التي لعبت بصورة أساسية أمام نفس الفريق لتمارين استشفاء وتفكيك للعضلات، وسيواصل الهلال تمارينه التحضيرية بصورة يومية حتى موعد المواجهة الإفريقية المنتظرة، بينما تقرر أن يدخل الفريق في معسكر مقفول بفندق النادي في الجوهرة الزرقاء اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء.