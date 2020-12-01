نواذيبو” يستعد بـ “السنغال” لقلب الطاولة ومواجهة “الهلال”

وصلت بعثة فريق الكرة بنادي “نواذيبو” الموريتاني صباح أمس إلى مدينة “سالي” السنغالية لإقامة معسكر تحضيري خلال أربعة أيام قبل السفر إلى غانا ومواجهة “الأشانتي كوتوكو” عصر السبت القادم لحساب إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكل، ويعمل الفريق الموريتاني على تصحيح الأخطاء والاستعداد بشكل أفضل لقلب الطاولة على “الأشانتي” بـ (أكرا) والتأهل إلى الدور الأول لمواجهة المتأهل من مباراة “الهلال” و”فايبرز”.