هلال الابيض والامل يتعادلان في تجربة ودية بنكهة افريقية

أدى هلال الابيض اول تجربة له في استهلالية موسم امام الامل عطبرة بملعب الاسرة بالخرطوم وأنتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف لكل حيث انهى هلال الابيض الشوط الأول متقدما بهدف يوسف ابستة وعادل الامل عطبرة في الشوط الثاني ولعب هلال الابيض بتشكيلتين مختلفتين على مدار شوطي المباراة ولعب في الشوط الأول يونس الطيب ،سيف بله ، عيسى فيتاليس ، صدام ، ومحمد عباس كنو وتنقا ويوسف ابستة ومهند الطاهر وابراهيم النسور ومصعب جلنجات والجقر وظهر هلال الابيض بمستوى مميز خلال الشوط الاول وتقاسم الفريقان السيطرة والاستحواذ وتالق لاعبي الهلال وظهروا بلياقة بدنية جيدة .

وفي الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بقيادة جمال تورنو بعمار صالح في المرمى وضفر وشمس الدين ومحمد حقار ومحمد المنذر ومعاذ القضارف وعمرو مبارك وامين ابراهيم والكامروني محمود امادو والمصري احمد ماهر ومحمود التش وفي بداية الشوط الثاني خرج ضفر مصابا وحل مكانه مقداد السروراب واهدر هلال الابيض في الشوط الثاني العديد من الفرص ووصل للمرمى من مختلف الاوضاع وجاءت التجربة مثيرة بين الفريقين حيث يستعد كلاهما للمشوار الإفريقي.