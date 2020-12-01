التفاصيل الكاملة لاجتماع (فيفا) بخصوص أزمة المريخ

عقد مسؤولو لجنة الحوكمة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اجتماعا مع ممثلي الاتحاد السوداني لكرة القدم الذي مثله رئيسه كمال شداد والنائب الأول للرئيس عامر عبد الرحمن ونائب الرئيس محمد جلال، فيما مثل نادي المريخ كل من آدم سوداكال وعلي أبشر وأحمد مختار.

وشهد الاجتماع نقاشاً ساخناً وصداماً قوياً بين ممثلي الاتحاد السوداني ورئيسه كمال شداد، حيث طالب شداد في بداية الاجتماع بعدم الاستماع لممثلي اتحاد الكرة، وتخصيص الجلسة للاستماع إلى مجلس المريخ فقط، ليتدخل النائب الأول عامر عبد الرحمن بقوة ويرفض حديث شداد ويطالب بسماع الطرفين.

ليضيف نائب الرئيس محمد جلال أيضاً أنهم يرفضون أن يتحدث طرف واحد، وانهم يمثلون مجلس إدارة الاتحاد السوداني ومسؤولون عن الأعضاء، ووافق ممثلو (فيفا) على ذلك، واستمعوا إلى الثلاثي آدم سوداكال وأحمد مختار وعلي أبشر.

وجاء حديث ممثلي المريخ الثلاثة متطابقاً حيث أكدوا أنهم تحصلوا على موافقة اتحاد الكرة بإجازة النظام الأساسي، وأنهم مجلس منتخب، وأن الاتحاد لم يُبطل النظام الأساسي بل طلب منهم إقامة جمعية عمومية لتأكيده، وهو ما فعلوه، كما أكدوا أنه لديهم خطاب من الاتحاد العام لكرة القدم بعدم إقامة أي جمعية عمومية بسبب جائحة “كورونا”.

وبعدها تحدث ممثلا الاتحاد عامر عبد الرحمن ومحمد جلال، وأمنا على حديثهم السابق بأن مجلس المريخ مدته منتهية، وأن الجمعية العمومية الأولى التي عقدت لإجازة النظام الأساسي غير معترف بها من الاتحاد العام وغير شرعية بعد أن رفض الاتحاد إقامتها في الأساس لمخالفتها النظام الأساسي لاتحاد الكرة، كما أن الاتحاد غير معترف في الأساس بالنظام الأساسي الذي يدعي ممثلو المريخ أنه تمت إجازته.

وأوضحا أنه لا يوجد نظام أساسي لنادي المريخ وأنه محكوم بنظام أساسي يعود إلى العام 2008م، وطالبا (فيفا) بالسماح لهم بتعيين لجنة تطبيع، وذكرا أن المجلس نفسه منقسم ولا يستطيع القيام بواجباته، وأكدا أن معظم المعلومات التي تم الإدلاء بها من ممثلي المريخ غير سليمة وغير صحيحة.

من جانبهم، أكد ممثلو (فيفا) أنهم سيدرسون الأمر وسيتم الرد خلال وقتٍ قريبٍ.