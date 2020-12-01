توالي الاحتجاجات ضد شداد

توالت الوقفات الاحتجاجية من قبل جماهير المريخ ضد رئيس اتحاد الكرة كمال شداد وذلك احتجاجا على القرارات المتتالية التي ظل يصدرها الاخير تجاه النادي والتي لم تجد رضاء من قبل انصار الاحمر، واصدر شداد مؤخراً قراراً مفاجئاً قوبل بالرفض من مجلس المريخ الى جانب انصار النادي فيما يتعلق بايقاف اجراءات انتقال الثلاثي رمضان عجب ومحمد الرشيد الى جانب الظهير الايسر بخيت خميس.

وتمسك رئيس الاتحاد بضرورة صدور قرار من لجنة الاستئنافات على ان يشرع المريخ بعد ذلك في قيد اللاعبين المشار اليهم.

ونفذت جماهير المريخ وقفة احتجاجية امام اتحاد الكرة نهار امس طالبت من خلالها بضرورة تنحي رئيس الاتحاد وهتفت ضده واكدت فشله وتدميره للكرة بالبلاد.

يشار الى ان هذه ليست المرة الاولي التي تنظم فيها فئة من جماهير المريخ وقفة احتجاجية ضد رئيس الاتحاد حيث توالت الوقفات ضد رئيس الاتحاد طيلة الفترات الماضية.