محاولات جديدة للمريخ بشان بطاقة بكري

علمت ( السوداني) ان مجلس المريخ ممثلا في مسؤول الانتقالات بالنادي شرع في اتصالات جديدة مع الاتحاد العماني لكرة القدم الى جانب نادي ظفار العماني وذلك بغية ايجاد حل لارسال بطاقة اللاعب بكري المدينة.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها الصحيفة فان الاتحاد العراقي اعتذر عن ارسال البطاقة بحجة ان سيستم الانتقالات الخاص به مغلق.

وسابقا طالب مندوب الاتحاد العماني لكرة القدم من الاتحاد السوداني ونادي المريخ التواصل مع الاتحاد العراقي لارسال بطاقة اللاعب.

يشار الى ان المريخ لم يتمكن حتى اللحظة من اضافة اللاعب بكري المدينة في الكشف الافريقي الخاص به وقدم النادي التماسا الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم مدعما بالوثائق محملا اتحاد الكرة المسؤولية في فشل إضافة اللاعب في الوقت المحدد.