مجدي طه مديراً لـ(سوداتل)

الخرطوم: السوداني

تم اليوم تعيين المهندس مجدي طه مديراً عاماً ورئيساً تنفيذياً لشركة سوداتل، خلفاً للأستاذ سامي يوسف.

الجدير بالذكر أنّ مجدي طه حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة بوسطون في 1985، كما حصل أيضاً على شهادة المجاستير في إدارة المشاريع من كلية العلوم الإدارية بجامعة جورج واشنطون.

بدأ رحلته المهنية من جامعة الكويت كمساعد تدريس بشعبة هندسة الكمبيوتر، ومنها إلى شركة يونيتيد موتورز حيث شغل منصب كبير مهندسي الشبكة في الفترة من 1997 وحتى 1998، التحق بعد ذلك بشركة إنتل الأمريكية العملاقة، ثم شركة سيسكو.

ومنها تم تعيينه بـ”زين” السودان، وفي العام 2018 تم تعيينه مديراً عاماً لشركة “زين” جنوب السودان، حيث أحدث نقلة كبرى فيها.