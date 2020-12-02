بعدد “26” وزارة.. قِوى الحُرية تُجيز هيكلة الوزارات واستبدال جميع الوزراء

الخُرطوم: إيمان كمال الدين

أجاز المجلس المركزي لقِوى الحُرية والتغيير في اجتماع ألتأم أمس “الثلاثاء” هيكلة الوزارات لتصل إلى عدد 26 وزارة، ومنح 6 للجبهة الثورية، “2” للمكون العسكري، 18 للحُرية والتغيير.

وتعقد قِوى الحُرية والتغيير ورئيس الوزراء إجتماعاً اليوم “الأربعاء” حول تشكيل الحكومة الجديدة

وقالت مصادر موثوقة لـ (السوداني) إنّ المجلس المركزي توافق على إستبدال كل وزراء قِوى الحُرية والتغيير السابقين وتقسيم ١٨ وزارة كالآتي “3” وزارات لحزب الأمة “2” للمؤتمر السوداني، “2” التجمع الإتحادي، وزارة الوطني الاتحادي، وزارة لحزب البعث الأصل، وزارة للحزب الناصري، وزارة للتحالف السوداني، وزارة للحزب الجمهوري، وزارة لتجمع المهنيين السودانيين.

وتترك وزارتان (2) لرئيس الوزراء ( وزارة مجلس الوزراء والمالية)، والتشاور حول إمكانية إبقاء “3” وزارات بإعادة الترشيح وهي ( وزارة العدل، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وزارة والري والموارد المائية).

وأمنّ الاجتماع بحسب مصادر (السوداني) على الإسراع بإرسال خطابات لتنسيقيات الولايات لتسمية مُمثليها في المجلس التشريعي قبل الـ ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٠ م