السودان يسلم أديس أبابا (50) جندياً من الفارين من حرب تيغراي

القضارف: السوداني

تحصلت (السوداني) على صور حصرية ومعلومات جديدة حول عملية تسليم عدد من أفراد القوات الأمنية التابعة للحكومة الإثيوبية، إلى اديس أبابا، والذين دخلوا للأراضي السودانية في ظل الاشتباكات والمعارك التي تدور باقليم التيغراي. وقام الجيش السوداني بتسليم (50) جنديا اثيوبياً، حيث ينتمي (31) جنديا للجيش الفيدرالي الاثيوبي، و(13) شرطيا للشرطة الفيدرالية الاثيوبية، و(5) من أفراد شرطة الجمارك ، وإثيوبية تعمل طباخة بالجيش الاثيوبي . وقالت مصادر عسكرية للصحيفة ،إن عمليات التسليم تمت عبر معبر القلابات الحدودي، بعد ترحيلهم من منطقة الفشقة بمعسكر الهشابة، وكانوا قد فروا من الاشتباكات التي دارت بمدينتي ماي خدرا والحمرة بإقليم التيغراي. وقالت المصادر إن السلطات الأمنية تعاملت مع الجنود الإثيوبيين المسلحين وفقا للاتفاقيات الدولية التي تنظم علاقة وجودهم في أراضي دولة غير دولتهم.

على صعيد آخر استمر تدفق اللاجئين الإثيوبيين من اقليم تيغراي إلى الاراضي السودانية حيث بلغ عددهم حتى امس الثلاثاء أكثر من (45) ألف لأجي بمعسكرات ام راكوبة والهشابة وحمداييت .