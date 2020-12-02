مدير إدارة الأزمات بالاتحاد الأوربي يصل الخرطوم اليوم

الخرطوم : السوداني

يصل البلاد اليوم أعلى مسؤول أوروبي عن المساعدات الإنسانية الأوربية حول العالم .

وقالت بعثت الاتحاد الاوربي بالخرطوم أن المفوض الأوربي لإدارة الازمات يانيز لينارتشيتش، سيصل بهدف متابعة التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد. ومن المقرر أن يلتقي برئيس الحكومة د.، عبدالله حمدوك وعضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، بالإضافة إلى سفراء دول الاتحاد الأوربي.

وتعتبر زيارة يانيز الى الخرطوم الثانية، بعد زيارته الاولى في يونيو الماضي، للتوقيع على دعم أوربي بقيمة 11 مليون يورو لمكافحة جائحة كورونا بالسودان .

وتستمر زيارة المفوض الأوربي حتى ٤ ديسمبر وتشمل زيارة المعسكرات في ولايتي كسلا والقضارف لتفقد أوضاع عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا من القتال في منطقة تيغراي بإثيوبيا.

و أعلنت بعثة الاتحاد الأوربي أن الهدف من الزيارة للمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات هو متابعة التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في السودان .