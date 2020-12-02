الهادي إدريس :اتفاق جوبا وضع حداً لانتهاكات حقوق الإنسان

الخرطوم : وجدان طلحة

قال رئيس الجبهة الثورية د. الهادي ادريس إن اتفاق جوبا خاطب القضايا الأساسية المتعلقة بالأزمة السياسية السودانية ووضع حدا للحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، مشيرا إلى انه تناول لأول مرة ضرورة تطوير وتحديث واصلاح الأجهزة الامنية وضرورة مشاركة المرأة فيها.

وقال ادريس في ورشة القيادة وحقوق الإنسان في اتفاق جوبا، التي نظمها المركز الأفريقي لحقوق الانسان بالتعاون مع يوناميد أمس، إن اتفاق جوبا شامل وليس حصريا على مناطق النزاعات، واضاف “يوجد سوء فهم للاتفاق أساسه عدم المعرفة أو الاطلاع عليه”، مؤكدا أن الاتفاق مفتوح لاضافة الآراء التي لم تتناولها الاتفاقية بغرض الوصول إلى مصالحة وطنية .،

في السياق طالب مدير مركز الخرطوم لحقوق الانسان د.، أحمد المفتي بتشكيل المفوضية القومية لحقوق الانسان حتى لا تترك فراغا، مشيرا إلى اقتراب موعد افتتاح المكتب القطري لحقوق الانسان بالبلاد

وانتقد المفتي عدم اهتمام بعض النخب السياسية بحقوق الإنسان، وقال إن اتفاق جوبا اهتم بحقوق الانسان تلك الحقوق.،