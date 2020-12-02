اطلاق مبادرة لحل مشكلات العروة الشتوية

الخرطوم : رحاب فريني

قدم عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل عثمان ابراهيم، مبادرة لحل المشاكل التي تواجه العروة الشتوية ، وقال في حديثه لـ(السوداني) إن هذه المبادرة فرضها الواقع من خلال اطلاعنا على مخرجات اجتماع اللجنه العليا للموسم الشتوي بالولاية، موضحا ان المزارعين هم المعنيين بنجاح زراعة القمح، وايضا هم من (يطأون الجمر ويتحملون الخسارة )، مبينا أن زراعة القمح تحتاج الي مدخلات وريات منتظمة، وذكر إن المبادرة تنادي على اي قسم تخصصي ان يتعاقد مع اصحاب الكراكات، وان يمدوا كل قسم بكراكات حشائش واطماء حسب حاجة القسم، ومن ثم على المزارعين( التبرع بجوال قمح ) من كل حواشه حتي نضمن انتاجيه عالية، وذلك لتفادي ضعف الانتاجية بسبب العطش، مشددا على ان العطش ربما يقلص انتاجية الفدان الى 5 جوالات بدلا من انتاج 20 جوال للفدان، مؤكدا نجاح المبادرة وتعاون أصحاب الكركات ، مناشدا كل الاقسام بتحديد احتياجاتهم من الآليات والتعاقد معها بضمان الانتاج ، مثل (تعاقدنا مع حفار ابوعشرين)، مشيرا الى إن المنتجين معنين بانتاج القمح لسد الفجوة.