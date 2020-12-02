تأجيل مؤتمر شعبة مصدري الماشية

الخرطوم: ابتهاج متوكل

ارجعت شعبة مصدري الماشية الحية، أمر تأجيل مؤتمرها الصحفي المقرر أمس ، لأسباب تتعلق بعدم اكتمال حضور اعضاء المكتب التنفيذي للشعبة بالخرطوم، وقال الامين العام للشعبة علاء الدين محمد نورالدين ، لـ(السوداني) إن المحاور الرئيسة للمؤتمر الصحفي ستدور حول ملابسات توقف الصادر للسعودية، الى جانب حركة الصادر للدول الاخرى ، منوها الى سحب أعداد مقدرة من المواشي الموجودة في المحاجر، موضحا ان فترة حجرها طالت وتعرضت المواشي لاضرار، اضافة الى تحمل المصدرين تكاليف وخسائر بالغة ، نتيجة الانتظار لفترات طويلة في المحجر.

ويشار الى ان الفترة الماضية، شهدت استمرار عمليات حجر اكثر من 300 الف رأس من الضأن بالمحاجر المختلفة، بغرض الصادر للسعودية، الا انها لم تصدر بسبب قرار السلطات السعودية بايقاف استيراد الماشية من السودان مؤقتا.