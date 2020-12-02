الصناعة تدعو لقيام مجمعات صناعة ( الملح ) المزود باليود

الخرطوم :الطيب علي

شددت وزارة الصناعة والشبكة الدولية لليود، على ضرورة فتح مجال الاستثمار في صناعة الملح المزود باليود، وتذليل كل العقبات التي تعترض هذه الصناعة.

ودعا وكيل الوزارة المهندس اسماعيل شمس الدين، عقب الاجتماع، برئيس الشبكة الدولية لليود بسلطنة عمان، بروفسير عز الدين الشريف، لقيام مجمعات صناعة كلوريد الصوديوم ( الملح ) المزود باليود، مع الصناعات الجانبية القائمة عليه مثل صناعة الكلور والمنظفات بولاية البحر الأحمر، وامن الجانبان على اهمية تشغيل مصنع (شافي) بطاقته القصوى، وفتح فرص للتعامل مع المستثمرين بالقطاع العام للنهوض بهذه الصناعات في البلاد.

وكانت الشبكة الدولية لليود بالتعاون مع وزارتي الصناعة والصحة الاتحاديتين وقطاع الصناعة بولاية البحر الاحمر، وعدد من الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية نظمت الاسبوع المنصرم بالبحر الاحمر، ورشة عمل حول انشاء مجمعات صناعية ترتكز على صناعة كلوريد الصوديوم، وتعميم استخدامه.