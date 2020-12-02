الهندي ينعى

نعى رئيس الحزب الاتحادي الديقراطي “الشرعية الثورية” الشريف صديق الهندي الفنان حمد الريح وقال الهندي: رحل حمد الريح بعد حياة مؤثرة في الوطن بأدوار وطنية حقيقية وإيمان بقيمة الفن في المجتمعات.

رحل عن دنيانا والوطن في عينيه حلما ديمقراطيا،قدم في حياته كل المسارات الفاعلة مطربا،نقابيا، قائدا مجتمعيا،أعطى للفن دائرته الكاملة في ربوع بلادنا.

رحل بعد حياة غنائية لكل الجمال الإنساني،ملتزما بقيمة الفنون كلها.

رحل وكل الشعب ينعى صوته وحركته الواثقة بالسودانية الراسخة.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته بقدر ما أسعد الشعب السوداني.