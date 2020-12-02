الهلال يتدرب بملعبه استعداداً لمواجهة (الأفاعي)

أجرى فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال عصر أمس بملعبه في أم درمان حصة تدريبية قوية تندرج ضمن إطار التحضيرات لمواجهة فريق فايبرز اليوغندي الأحد المقبل في إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري ابطال افريقيا، وأشرف على المران الصربي زوران مانولوفيتش والطاقم الفني المعاون، وذلك وسط حضور إداري واعلامي مميز.

واستهل الجهاز الفني التدريبات بتمارين بدنية تحت إشراف التونسي مهدي بن مرزوقي الذي نوع التدريبات البدنية للاعبين ومن ثم تولى الصربي زوران مانولوفيتش تدريبات الهلال التكتيكية في مساحة محددة من الملعب مبدئياً اهتماما بالضغط على حامل الكرة واللعب من لمسة واحدة مع بعض التدريبات التكتيكية الأخرى، ليختتم المران الهلالي بتقسيمة مثيرة عرفت تنافسا محتدما بين اللاعبين لاقتحام التوليفة الأساسية منذ وقت مبكر.

هذا وقد انتظم الهلال في معسكر مقفول مبكر عقب مران الأمس مباشرة استعدادا لمواجهة الأحد أمام فايبرز اليوغندي، كما تقرر أن يؤدي الفريق الأول عصر اليوم مرانا تحضيريا بملعبه في أم درمان.

وستتواصل تدريبات الهلال بصورة يومية حتى موعد مباراة الإياب الإفريقية، حيث سيجري الأزرق مناورته الرئيسية صباح أو مساء الجمعة نسبة لانشغال الملعب عصر ذلك اليوم بمباراة الاياب بين المريخ واوتوهو الكنغولي.