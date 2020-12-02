مواجهة المريخ واوتوهو الكنغولي تعدل تدريبات الهلال

ينتظر أن يجري الجهاز الفني للهلال تعديلا على مواعيد التدريبات التحضيرية اعتبارا من مران الغد، نسبة لأداء اوتوهو الكنغولي منافس المريخ في الابطال حصة تدريبية عصر الخميس في نفس مواعيد المباراة التي ستلعب الجمعة عصراً بملعب الهلال في أم درمان، بينما سينشغل الملعب عصر السبت بمران فايبرز اليوغندي الذي سيواجه الهلال عصر الجمعة المقبلة.

ومن المرجح أن يجري الهلال مرانا صباحيا وآخر مسائيا في حين تشير التوقعات لنقل إحدى التدريبات لملعب دار الرياضة في ام درمان.