أبوهاجة: لجنة نبيل أديب طالبت بشهادة جميع أعضاء المجلس العسكري

الخرطوم: السوداني

أعلن المستشار الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية عميد د. الطاهر ابوهاجة في تصريح صحفي وصل إلى (السوداني) مساء اليوم الأربعاء، حول ما تناولته بعض الوسائط بشأن تصريحات الاستاذ نبيل أديب، المتعلقة بإدلاء المجلس العسكري الانتقالي السابق بشهادتهم أمام اللجنة.

قال فيه تمت مخاطبة المجلس السيادي الانتقالي بهذا الطلب في النصف الاخير من نوفمبر الماضي، والخطاب يشمل كل أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وليس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي لوحده.

مشيرا إلى أن اللجنة حددت السادس عشر من ديسمبر الجاري موعدا لادلاء الاعضاء بشهاداتهم، ولم يصل الطلب إلى الاعضاء حتى اليوم، مؤكدا حرصهم على سير العدالة والتعاون مع اللجنة.