(الإمدادات الطبية) تعلن قفل وفتح عطاء جديد لاستيراد (794) صنفاً دوائياً

الخرطوم : السوداني

أعلن الصندوق القومي للإمدادات الطبية، قفل وفتح العطاء المفتوح لتوريد أدوية ومنتجات طبية لجميع المؤسسات والجهات الحكومية بمشاركة (79) شركة أدوية من جملة (85) شركة سحبت العطاء لتوفير (794) من أصناف الأدوية المختلفة بقيمة (350) مليون يورو.

وأكد مدير إدارة المشتريات بالصندوق يوسف آدم سبيل في تصريح صحفي نقله موقع (باج نيوز) الإخباري، أمس، بدء فرز العطاء عبر لجنة فنية.

وأشار إلى أنه عطاء عالمي ولمدة عامين لتوفير الدواء بالسعر المناسب والجودة المطلوبة والزمن المناسب، وتوقع حدوث وفرة في الأدوية.