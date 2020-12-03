(بالأسماء) الإعلان عن مجلس شركاء الانتقالية خلال يومين

الخرطوم : السوداني

من المقرر الإعلان عن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية خلال يومين، وأوردت (السوداني) امس عن مصدر مطلع توافق مكونات الحكم على تكوين مجلس الشركاء بـ(27) مقعداً.

وأوردت الصفحة الإخبارية للإعلامية نسرين النمر، أن المجلس المقرر إعلانه خلال يومين يرأسه رئيس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وينوب عنه رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك .

وعضوية كل من القادة :”عمر الدقير، بابكر فيصل، يوسف محمد زين، فضل الله برمة، كمال بولاد، علي الريح السنهوري، حيدر الصافي، طه عثمان، محمد ناجي الأصم وجمال إدريس” .

وسمى التحالف الحاكم لقوى الثورة ممثليه في سكرتارية المجلس من خالد عمر ومعتز صالح ومهيد صديق ونصر الدين، واكد المصدر للصفحة الإخبارية للإعلامية نسرين، جاهزية ممثلي اطراف العملية السلمية وقال إن د. مريم الصادق وشداد وبيومي ضمن الاعضاء.