(الشيوعي) : ما يحدث تحالف بين الرأسمالية والإسلاميين لقطع طريق الثورة

الخرطوم : هبة علي

قال زعيم الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب إن قوى الهبوط الناعم استطاعت قطع خط الثورة ومنعتها من استكمال تطلعات الجماهير، وتعمل على التحالف مع الإسلاميين من جديد.

ووصف الخطيب في حوار مع (السوداني) مايحدث حالياً بانه بناء تحالف جديد ما بين قوى الرأسمالية التي استطاعت أن تقطع الطريق على ثورة ديسمبر وان تتسلم السلطة وايضا تعمل على مد يدها للقوى الرأسمالية الاخرى من الإسلاميين السابقين وأضاف :” هذا ما نرفضه نحن كحزب شيوعي “.

وقال الخطيب إن الوثيقة الدستورية لم تضع القوات النظامية بشكل عام تحت إمرة الحكومة المركزية وجعلت منها قوة قائمة بذاتها. ومضى قائلاً :” وبالتالي جردوا الحكومة المدنية من انيابها وسلبوها إرادتها”، و استطاعوا أن يفرضوا أنفسهم واستلموا ملف السلام وذهبوا في ذات الاتجاه وفرضوا اتفاقيات جزئية وابتدعوا قضية المسارات.