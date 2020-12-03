وزير الزراعة المكلف : الوزارة تحتاج ( للدولار لاستجلاب مبيدات)

الخرطوم : رحاب فريني

كشف وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف د. عبد القادر تركاوي، عن حاجة الوزارة للمبيدات لمكافحة (الجراد القادم) ، من دولة ارتريا، مقرا بعدم وجود مبيدات كافية في هذه المرحلة.

وقال لـ(السوداني) إن المتاح من المبيدات حاليا تتم المكافحة به ، وتخوف من ( نفاذ الكمية) الموجودة ، مشددا على ان الوزارة مستمرة في المكافحة (لغزوات الجراد) الذي ظهر مؤخرا في شرق السودان، واضاف : نحتاج للدولار لاستجلاب مبيدات، وان وزارة المالية وعدت بتوفير العملة الصعبة لشراء المبيدات، مؤكداً على أن الموقف مطمئن ولا يوجد أي تخوف من انتشار الجراد .

وعن العروة الشتوية ذكر تركاوي، أنها تسيير (بصورة طيبة) ولا توجد أي مشكلات في الوقود والري، مشيراً إلى أن وزارة الطاقة وفرت حوالي 80% من حاجة الوقود للعروة الشتوية ، بالرغم من شح الوقود وتأرجح الحصص بالبلاد، إلا أن القطاع يأخذ أكثر من ثلث الوقود