الهيئة : الموانئ مفتوحة (على مصراعيها) امام التحقق من اداء العمل

الخرطوم :الطيب علي

قال المدير العام لهيئة الموانئ البحرية، اونور محمد آدم سلطان ، إن كل الكرينات في هيئة الموانئ البحرية تعمل ( بمعدلات طبيعية)، فى وقت استبعد فيه اتحاد غرفة التوكيلات الملاحية تحول البعض للبحث عن ( موانئ بديلة) فى مصر و ارتريا لاستيراد وتصدير السلع من والى البلاد.

وأكد سلطان ل ( السوداني) على أهمية التحري من اي ( اخبار كاذبة)، لأنها تؤثر في الاقتصاد الوطني للدولة، وتدعم خطط الدولة العميقة التي ( تتربص وتحارب الدولة)، في اقتصادها، واضاف: الموانئ مفتوحة (على مصراعيها) امام وسائل الإعلام َالمختلفة، الراغبة في التحقق من أداء العمل، وعدد الآليات والكرينات في الميناء، مؤكدا ان موانئ البلاد جاهزة لمقابلة حركات الصادر والوارد .

وبدوره استبعد اتحاد غرفة التوكيلات الملاحية، اللجوء للموانئ البديلة لعمليات الصادر والوارد ومن ثم نقلها برا للسودان.

والتأم الاجتماع الدوري للمجلس الإستشاري لهيئة الموانئ البحرية فى بورتسودان ، بمشاركة المجتمع المينائي ، من هيئة المواصفات والجمارك والحجر الصحي والزراعي والبيطري ، بجانب اتحاد التوكيلات الملاحية ، وناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية بينها عملية تسليم العربات في ميناء عثمان دقنة بسواكن بكل جوانبها ، الى جانب مناقشة تعريفة غرفة التوكيلات الملاحية ، وموضوع الحاويات المشتركة والتي يتم حسابها بوزن الكيلو .