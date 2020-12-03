استقرار اسعار السلع وضعف القوة الشرائية

الخرطوم : عبيرجعفر

تشهد اسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق، (استقرارا) ، وعزا التجار الاستقرار لاسباب الوفرة وضعف القوة الشرائية.

وقال تاجر سلع بالخرطوم ابراهيم حسن لـ( السوداني) إن هناك استقرارا وركودا حادا بالاسواق ٫ واوضح ان معظم التجار تراجع حجم مشترياتهم (خوفا من الاغلاق والخسارة) ، لافتا ان الحركة التجارية عموما ( ضعيفة) رغم وفرة أصناف السلع المختلفة، مبينا ان سعر كيلو العدس (270) جنيها، وسعر جوال السكر المستورد زنه(50) كيلو (6٫200) جنيه، وتراوح سعر صابونة الغسيل بين (40و50) جنيها للقطعة، مشيرا بان هناك انهيارا في الاقتصاد وتآكلا في راس مال التجار بسبب ارتفاع الدولار لاكثر من (٢٦٠) جنيها بالموازي

و شدد تاجر سلع بالخرطوم الهادي يحيى، ل( السوداني ) على استقرار ( بعض اصناف السلع)، وقال ان هناك وفرة في حجم عرض السلع بالاسواق، وتابع (الغلاء) انعكس سلبا على ركود وكساد السوق، منوها الى ان سعر الزيت الفول عبوة (36) بسعر(8) آلاف جنيه بدلاعن (7) آلاف جنيه، أما الزيت الأبيض (7) آلف جنيه لعبوة (36)لترا، فيما بلغ لبن كابو عبوة( 2) كيلو وربع (4) آلاف جنيه.

وأشار تاجر سلع بامدرمان، الى إن هناك ارتفاعا في بعض( اصناف السلع المستوردة) متمثلة في علبه الصلصة الكبير التي بلغت (300) جنيه وكيلو دقيق سيقا( 160) جنيها ٫ مؤكدا ان الاسواق تعاني من ضعف القوة الشرائية .

وهنالك وفرة في حجم عرض السلع بالاسواق.